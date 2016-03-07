استئناف إعادة محاكمة 5 إخوانيين متهمين باقتحام نقطة العتامنة بسوهاج.. اليوم

تستأنف اليوم الاثنين محكمة جنايات سوهاج اعادة محاكمة 5 من جماعة الإخوان الإرهابية متهمين باقتحام نقطة شرطة العتامنة بمركز طما وذلك لسماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بأنهم فى يومى 3 يوليو 2013 و26 أكتوبر 2013 بدائرة مركز طما، اشتركوا فى التجمهر مع أكثر من 5 أشخاص بغرض الترويع والتخويف والتخريب والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية. كما استخدموا القوة ضد المجنى عليه النقيب عبد الحميد توفيق، رئيس نقطة شرطة العتامنة والقوة المرافقة له، بغرض ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطو عليهم لإرغامهم على ترك محل حراستهم "نقطة العتامنة"، بأن تجمعوا فى مسيرة وتوجهوا إليها، حاملين الأسلحة النارية والبيضاء للاعتداء عليهم، واتهمتهم النيابة بإتلاف نقطة الشرطة بغرض الإرهاب.

كما عرضوا وسائل النقل العامة ووسائل النقل البرية للأذى، وعطلوا سيرها، بأن تجمعوا بالطريق ومنعوا مرورها، مشهرين الأسلحة النارية والبيضاء، كما سرقوا الذخيرة المملوكة لوزارة الداخلية بالإكراه، بأن أشهروا فى وجوه القوة الأسلحة النارية والبيضاء، كما هاجموا المنشآت العامة "نقطة شرطة العتامنة"، وقاوموا رجال الشرطة بالسلاح.

ووجهت للمتهم الثانى عشر تهمة استعمال القوة مع النقيب علام محمد علام والملازم أول رفعت محمد أحمد بمركز طما، بأن أطلق عليه النار من سلاح آلى، والمتهمون من الأول حتى 15 أحرزوا أسلحة نارية وبنادق آلية وطلقات، وأطلقوا الأعيرة النارية داخل قرية العتامنة، أما المتهمون من 16 إلى 28 أحرزوا الأسلحة البىضاء، والمتهمان الـ29 و30 اشتركا بطريق التحريض والاتفاق على ارتكاب الجرائم، واشتركا مع عصابة هاجمت المنشآت العامة "نقطة شرطة العتامنة"، وقاوم رجال الشرطة بالسلاح.

السجن سنة لـ5 عناصر إخوانية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى سوهاج