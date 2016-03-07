للمتزوجات حديثا.. حالتك النفسية السيئة أحد أسباب تأخر الإنجاب

إنجاب طفل حلم يراود الرجال والنساء فى بداية حياتهما الزوجية، ومع عدم تحقيق الحلم بسرعة تتأثر الحالة النفسية لهما ما يساهم بدوره فى تأخر حدوث الحمل، فى بعض الحالات، وهذا الأمر لا ينتبه إليه الكثيرون.

ويوضح الدكتور محمود العديسى - أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر - أن العلماء يبحثون دوما عن سبل جديدة تضىء حياة الزوجين بتحقيق حلمهم فى إنجاب طفل.

وأضاف الدكتور محمود العديسى أن الإحصائيات تشير إلى أن ما بين 12% و15% من المتزوجين حديثا بمصر يعانون من تأخر حدوث الحمل، لأسباب كثيرة منها وجود مشكلات فى عنق الرحم، قناة فالوب، ضيق حوض المرأة، زيادة الوزن، الاستخدام الخاطئ للمنتجات الإلكترونية كوضع الهاتف المحمول بجانبنا طوال اليوم حتى فى غرفة النوم ، ولم يفكر الكثيرون فى الحالة النفسية التى تعد سببا للعديد من الأمراض الحالية.

وأشار أستاذ أمراض النساء والتوليد إلى أن العامل النفسى من الأمور المهمة والمساعدة فى تحقيق حلم الإنجاب، فالضغط النفسى والاجتماعى الذى يمارس على الزوجة بشكل مباشر يمثل عائقا كبيرا، فكلما التقت قريبا أو صديقا سألها عن الحمل ولماذا لم يتم يحدث إلى الآن مع التدخل فى تفاصيل حياتها وزوجها، وهذا له آثار ضاره قد تصل إلى حد إصابة السيدات بالاكتئاب.. ونصح العديسى بالتعامل مع الزوجة التى تأخر حملها بطريقة حساسة مع اختيار كلماتنا، وعدم التحدث عن تأخر الحمل معها.

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