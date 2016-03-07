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"الرى": أصدرنا 7 تراخيص للتاكسى النهرى فى مايو 2015

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"الرى": أصدرنا 7 تراخيص للتاكسى النهرى فى مايو 2015 "الرى": أصدرنا 7 تراخيص للتاكسى النهرى فى مايو 2015
أكد المهندس صلاح عز، رئيس هيئة حماية وتطوير النيل، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة وافقت على إصدار 7 تراخيص لـ 7 مراسى لمشروع التاكسى النهرى ، فى 14 مايو 2015.

وأضاف رئيس هيئة حماية وتطوير النيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الترخيص تم إصداره باسم محافظة القاهرة، لأن الأرض المقام عليها المراسى ملك محافظة القاهرة ، ويتم التنسيق بين المحافظة والنقل النهرى بالنسبة للتشغيل واستغلال المراسى.

وتشمل المراسى التى تم الترخيص لها، مشتل حى غرب 6 أكتوبر، مشتل حى المعادى بجوار كنيسة السيدة العذراء، و مشتل حى بولاق بجوار أبراج النايل سيتى، و مرسى الساحل الجديد أمام مستشفى معهد ناصر، و حديقة حى غرب، بعد نادى الاتحاد المصرى للتجديف، و مشتل بين "نادى تجديف القوات المسلحة ونادى الكهرباء .


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