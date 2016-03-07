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"دعم مصر" يشكل لجنة داخلية لصياغة مشاريع القوانين المقدمة باسم الائتلاف

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"دعم مصر" يشكل لجنة داخلية لصياغة مشاريع القوانين المقدمة باسم الائتلاف "دعم مصر" يشكل لجنة داخلية لصياغة مشاريع القوانين المقدمة باسم الائتلاف
قال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم ، إن الائتلاف سيشكل لجنة داخلية من القانونيين المنتمين للائتلاف، لتتولى صياغة مشاريع القوانين التى ستعرض على البرلمان باسم ائتلاف دعم مصر.

وأضاف "عبدالمنعم" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الائتلاف لديه عدد من مشروعات القوانين التى أعدت سلفا، منها تشريعات تتعلق بالعدالة الاجتماعية، ومحاسبة المسئولين أثناء تواجدهم بمناصبهم، وتحقيق الشفافية والنزاهة ومنع تعارض المصالح فى المناصب العامة، وقانون لإلزام أجهزة الدولة بنشر تقاريرها على الرأى العام.

وأوضح النائب علاء عبد المنعم أن بعض أحزاب الائتلاف اعترضت بسبب التصويت على تشكيل الهيئات البرلمانية بحد أدنى 10 نواب، إلا أنهم مستمرون فى الائتلاف قائلا:" الاختلاف وارد ولكن القرار الموحد هو قرار الأغلبية والجميع يلتزم به".

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المواد الخلافية تشعل جلسة البرلمان.. "دعم مصر " يواصل إصراره على رفض إعادة المداولة حول نسبة تشكيل الائتلافات.. "المصريين الأحرار " يلوح بقدرته على تكوين ائتلاف.. وتخوفات من تكرار مشهد الانسحابات

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