محامى غادة ابراهيم: سأقدم صورة من "حكم براءة" يفيد موكلتى الجلسة المقبلة

قال باسم محمد عبد الرحمن، محامى الفنانة غادة إبراهيم، المتهمة بإدارة وتأجير شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى أبراج المعادى، بانه سيتقدم بعدة حوافظ خلال الجلسة المقبلة المقرر انعقادها 10 مارس الجارى .

وأضاف المحامى لـ"اليوم السابع"، بان ابرز ما سوف يقدمه من مستندات لهيئة المحكمة، حافظة تحتوى بداخلها على صورة من براءة الفتاة القاصر التى تدعى "الاء"، حيث قضت محكمة جنح دار السلام بجلسة 24 فبراير الماضى بهذا الحكم، والتى أقرت خلال تحقيقات النيابة العامة معها بأنها تمارس الاعمال المنافية للآداب داخل شقة الفنانة غادة إبراهيم .

وأشار محمد عبد الرحمن، محامى غادة ابراهيم، إلى أن الهدف من تقديم صورة براءة تلك الفتاة، هو دليل على براءة موكلته، وذلك عقب حصول المتهمة الرئيسية علي حكم بالبراءة، متسائلا:"يعنى المتهمة التى ادعت أنها تمارس الأعمال المنافية للآداب داخل شقة الفنانة والتى تم ضبطها متلبسة خدت براءة يبقى إزاى يتم اتهام موكلتى بذلك".

تعود تفاصيل القضية منذ ما يقرب من الشهر ونصف عندما تمكنت مباحث الآداب من القبض على 5 ساقطات و4 خليجيين داخل شقة، فتم إخلاء سبيل الرجال وحبس المتهمات جميعا على ذمة القضية، وأثناء التحقيقات معهم اعترفوا على القواد الهارب، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وحينما ضبط أقر أن الشقة ملك الفنانة غادة وأنه قام بتأجيرها منها، فطلبت النيابة تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة، بالإضافة إلى أنها شريكة معه فى الأعمال المنافية للآداب، وعلى الفور تم صدور قراربضبطها وإحضارها إلى سراى النيابة.

وبسؤال أحمد على وكيل نيابة دار السلام، للمتهمة حول التهم المنسوبة إليها أنكرت تماما أى صلة لها بتلك التهم، لكنها أقرت بأنها تمتلك 3 شقق فى عمارة أبراج المعادى، ساكنة فى واحدة والأخرى تم تأجيرها للمتهم الثانى فى القضية، والثالثة مغلقة.

وأضافت المتهمة، أثناء التحقيقات معها، أنها ليس لها أى علاقة بالمتهم الثانى، سوى أنه قام منذ فترة بتأجير شقتها، مشيرة إلى أنها لا تعلم شيئا عما يحدث أو يمارس داخل تلك الشقق. وبناء عليه أمرت النيابة بحبسها 4 ايام على ذمة التحقيقات ،مع مراعاة التجديد القانونى لها فى الميعاد، لكنه قبل التجديد أحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الاول لنيابات جنوب القاهرة الكلية أوراق القضية إلى محكمة الجنح تمهيد لبدء محاكمة المتهمة.

كانت محكمة جنح دار السلام، المنعقدة بمحكمة المعادى برئاسة المستشار مراد عبد الحى، أجلت أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة إبراهيم و5 آخرين على خلفية اتهامها وآخرين بإدارة وتأجير شقتها فى ممارسة الدعارة للمستندات، لجسة 10 مارس الجارى.

تأجيل محاكمة غادة إبراهيم بتهمة إدارة شقة لأعمال منافية للآداب لـ10 مارس

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