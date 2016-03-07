"التنظيم والإدارة" يوافق على تثبيت 6238 من العاملين بـ"تعليم سوهاج"

أكد محمد حمادة، مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وافق على تثبيت 6238 من العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا ، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، والمتعاقدين فى 1 أكتوبر 2011 ، للعمل بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، على بند 3/2 أجور موسميين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>"التنظيم والإدارة" بسوهاج: حصر العمالة بديوان المحافظة لإعادة توزيعهم
وأضاف مدير مديرية التنظيم والإدارة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه سيتم اتخاذ إجراءات تثبيت هؤلاء العاملين فور ورود موافقة وزارة المالية على تمويل الدرجات المثبتين عليها .
>"التنظيم والإدارة" بسوهاج: حصر العمالة بديوان المحافظة لإعادة توزيعهم