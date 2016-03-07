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أهالى كفر الشيخ ينتظرون وصول جثمان "شهيد العريش" لتشييع جنازته

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أهالى كفر الشيخ ينتظرون وصول جثمان "شهيد العريش" لتشييع جنازته أهالى كفر الشيخ ينتظرون وصول جثمان "شهيد العريش" لتشييع جنازته
ينتظر أهالي عزبة حطيبة بمركز الحامول محافظة كفر الشيخ، جثمان الشهيد الملازم أول حامد محمد أحمد عياد، الذي استشهد، أمس الأحد، فى عملية إرهابية بمنطقة العريش شمال سيناء.

وقال اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، :"ستقام جنازة عسكرية للشهيد، صباح اليوم الإثنين، ويشيع جثمانه بعزبة حطيبة، بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة والداخلية".

من جانبه، أوضح المهندس محمد الصيره السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى، مدير الأمن، والعقيد محمد السعيد، المستشار العسكرى للمحافظة، سيشيعون جثمان الشهيد فور وصوله للقرية.

وأشار السيد عياد، عم الشهيد، إلى أنهم فى انتظار وصول الجثمان، وسيتم دفنه عقب وصوله إلى مسقط رأسه.

الشهيد الملازم أول حامد محمد (1)

الشهيد الملازم أول حامد محمد (2)

الشهيد الملازم أول حامد محمد (3)

الشهيد الملازم أول حامد محمد (4)

الشهيد الملازم أول حامد محمد (5)

الشهيد الملازم أول حامد محمد (6)

الشهيد الملازم أول حامد محمد (7)


>أهالى كفر الشيخ يستعدون لتشييع جثمان شهيد العريش
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