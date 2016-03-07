"أمن الأراضى الزراعية المصرية".. مؤتمر علمى بجامعة الزقازيق 10 أبريل

تنظم كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، مؤتمرها العلمى بعنوان "أمن الأراضى الزراعية المصرية" "Security of the Egyptian Soils"، 10 إبريل المقبل، ولمدة يومين.

وقال الدكتور أحمد مشهور عميد الكلية، فى تصريحات صحفية، أن محاور المؤتمر ستتناول مناقشة عدة موضوعات منها الوظائف والخدمات الإنتاجية والميكروبيولوجية والبيئية للأراضى، توصيف الأراضى طبيعيًا وكيماويًا وبيولوجيًا بالطرق التقليدية والطرق الرقمية والنمذجة الرياضية، استعمالات الأراضى حقليًا وبستانيًا تحت الظروف غير المواتية من شح المياه وإرتفاع الملوحة، حماية الأراضى من التلوث والتدهور وتفتت الحيازات والضياع بالتوسع العمرانى العشوائى، وضعية الأراضى فى منظور التصحر والتنوع البىولوجى وتغير المناخ، مؤشرات إنتاجية الأراضى اقتصاديًا وبيئيًا.

وأضاف الدكتور صلاح طاحون مقرر المؤتمر أن المؤتمر يشارك فيه باحثون وخبراء فى تخصصات مجالات الأراضى والمياه، والمحاصيل، والبساتين، ووقاية النبات، والهندسة الزراعية، والاقتصاد، والإرشاد، ونظم المعلومات، والبيئة وغيرها بهدف الوصول لحزمة من التوصيات الواقعية.