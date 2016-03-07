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مواطنو الخارجة يرفضون قرار المحافظ بإنشاء محلات بسور النادى الاجتماعى

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مواطنو الخارجة يرفضون قرار المحافظ بإنشاء محلات بسور النادى الاجتماعى مواطنو الخارجة يرفضون قرار المحافظ بإنشاء محلات بسور النادى الاجتماعى
أبدى عدد كبير من مواطنى وأهالى مدينة الخارجة استيائهم من قرار المجلس التنفيذى لمحافظة الوادى الجديد برئاسة المحافظ، لإنشاء عدد من المحلات التجارية فى سور النادى الاجتماعى بموازاة شارع جمال عبد الناصر لما سينتج عنه من تشويه كبير للمشهد الجمالى لحديقة النادى الاجتماعى، بالإضافة إلى التكدس من سيارات المواطنين وإعاقة لحركة المرور فى الشارع الرئيسى كما يحدث حاليا فى نفس الشارع فى منطقة سور مركز شباب الخارجة، والذى تتكدس أمامه السيارات بصورة تعوق حركة مرور السيارات وما يتسبب فيه من سير متكررة.

وقال المواطنون لـ"اليوم السابع" إن هذا المشروع يمثل اعتداء صارخا على أهم المناطق الحيوية بالمحافظة وليس بمدينة الخارجة حيث يعتبر النادى الاجتماعى هو قلب المدينة، وأكثر المناطق أهمية فى المدينة ويمكن الاحتفاظ بتلك المساحات لإنشاء مشروع خدمى وحيوى لأبناء الخارجة فيما بعد.

وأكد أحد المسئولين بالنادى الاجتماعى إنه بالفعل قد وافق المجلس التنفيذى على المشروع وتم تخصيص الأرض تمهيدا لطرحها فى المزاد العلنى، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس إدارة النادى الاجتماعى لن يستفيدوا من المشروع بصفة خاصة، وأن الشروط المعلنة ثابتة ولا تقبل التغيير بشأن الحفاظ على السور الخارجى دون إزالته أمام المحلات التجارية.


> تنفيذى الوادى الجديد يوافق على تخصيص أراضى لمشروعات خدمية بالمحافظة

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مصر 365

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