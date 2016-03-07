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احتجاز سيدة وابن شقيقتها بمنزلهما بعد انهيار عقار مجاور ببولاق أبو العلا

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احتجاز سيدة وابن شقيقتها بمنزلهما بعد انهيار عقار مجاور ببولاق أبو العلا احتجاز سيدة وابن شقيقتها بمنزلهما بعد انهيار عقار مجاور ببولاق أبو العلا
شهدت منطقة درب النصايرة ببولاق أبو العلا، انهيار جزء من أحد المنازل القديمة والمكون من 3 طوابق، دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وأخطر قسم شرطة بولاق لاتخاذ اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحدث، لرفع الأجزاء المتهالكة التى سقطت من أعلى المنزل، وأدت الى احتجاز أحد السيدات وتدعى الحاجة "بثينة" وابن شقيقتها، داخل أحد المنازل المجاورة للمنزل المنهار.

وقال أحد شهود العيان، أن سبب انهيار المنزل يعود إلى هدم وإزالة أحد المنازل المجاورة للمنزل المنهار، ما أدى إلى تصدعه وانهيار أجزاء منه.

وتبين أن المنزل ملك السيدة فهيمه جمعة، 60 سنة، ومكون من 3 طوابق، ولــم ينتــج عـــن انهياره إصابات، وبسؤال مالكة المنزل عن سبب الانهيار أكدت أنه لقدم المنزل وتهالكه، ولم تتهم أحد بالتسبب فـى ذلك، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة.

بالفيديو.. لحظة انهيار منزل من خمس طوابق دون إصابات وإخلاء المنازل المجاورة
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مصر 365

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