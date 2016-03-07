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إغلاق جزئى بمحطة نووية فى ساوث كارولينا الأمريكية نتيجة حريق فى محول للطاقة

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إغلاق جزئى بمحطة نووية فى ساوث كارولينا الأمريكية نتيجة حريق فى محول للطاقة إغلاق جزئى بمحطة نووية فى ساوث كارولينا الأمريكية نتيجة حريق فى محول للطاقة
ذكرت محطة تلفزيون محلية، أن حريقا شب فى محول فى محطة للطاقة النووية فى ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، أمس الأحد، واستمر نحو 30 دقيقة لكن ذلك لم يؤد إلى تسرب أى مواد نووية.

وذكرت محطة(دبليو.واي.اف.اف) التلفزيونية الموجودة فى جرينفيل بولاية ساوث كارولاينا، نقلا عن مسؤولى إطفاء فى مقاطعة أوكونى أن الوحدة الأولى فى محطة أوكونى النووية أُغلقت كاجراء وقائى، ويجرى التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

ونقلت المحطة عن سكوت كرين مدير وكالة إدارة الطوارئ فى مقاطعة أوكونى، قوله إن الحريق لم يؤد إلى إجلاء أحد ،وأضاف أنه لا يوجد خطر على الناس من هذا الحريق.

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