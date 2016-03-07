خبير قانونى: عدم مراجعة مجلس الدولة لقوانين البرلمان يجعلها غير دستورية

أكد الدكتور محمود كبيش، الخبير القانونى، أن البرلمان لا يمكنه أن يجبر مجلس الدولة على مراجعة القوانين خلال مدة محددة، موضحا أن إصدار البرلمان لأى قانون دون مراجعته من مجلس الدولة يجعله غير دستورى.

وأضاف الدكتور محمود كبيش فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مجلس الدولة له دور محدد وفقا للدستور ، وهو مراجعة قوانين التى تصدر من البرلمان، ومحاولة البرلمان تحديد موعد لمراجعة تلك القوانين هو أمر غير قانونى.

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