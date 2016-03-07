محافظ الشرقية يقرر إطلاق اسم المسعف شهيد سيناء على مدرسة بقريته

قرر محافظ الشرقية إطلاق اسم الشهيد رضا الشحات، مسعف بهئية الإسعاف، الذى استشهد صباح أمس الأحد علي يد عناصر تكفيرية في سيناء إثر استهدافه بطلق نارى خلال تأديته عمله الوطنى، على مدرسة القرية تخليداً وتكريماً لذكراه وتقديراً لعمله البطولى.

وأكد محافظ الشرقية، فى تصريحات صحفية، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثنينا عن مواصلة العمل والبناء من أجل استقرار ورفعة شأن مصرنا الغالية، مطالباً الجميع بالتكاتف والتوحد لمواجهة هذه البؤر الإجرامية والتى تمثل سرطاناً يجب التصدى له واستئصاله.

ففى مشهد جنائزى مهيب تقدمه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، والدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية، شيع آهالى قرية الطويلة مركز فاقوس جثمان شهيد الواجب المسعف رضا الشحات إبراهيم، والذى استشهد اليوم إثر إصابته بطلق نارى فى فخذه أحدث قطع فى الوريد الفخذى، ما أسفر عن نزيف كمية كبيرة من الدم، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى خلال توجهه لإنقاذ مصابى انفجار كمين الطويلة على طريق قرمة القواديس شمال سيناء، حيث تم اعتراض سيارة الإسعاف التى يستقلها المسعف من قبل ملثمين وقاموا بإطلاق الرصاص عليه.

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