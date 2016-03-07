محافظ كفر الشيخ يقسم المحافظة لثلاث مناطق ويعين 3 رؤساء مدن مساعدين له

قرر محافظ كفر الشيخ، السيد نصر، تعيين 3 رؤساء مدن مساعدين له لمعاونته، وكلف أحمد الطرابلسى رئيس مدينة كفر الشيخ للعمل مساعدًا له لمنطقة وسط، واللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مدينة دسوق للعمل مساعداً له لمنطقة غرب، وسمير غباشى رئيس مدينة بلطيم مساعداً له لمنطقة شرق، وذلك إضافة إلى عملهم كرؤساء لهذه المدن.

وكان اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ قد قسم المحافظة إلى 3 مناطق إدارية، الأول "وسط " تشمل "كفر الشيخ والرياض وقلين وسيدى غازى"، والثانية "منطقة إدارية شرق" تشمل "الحامول والبرلس وبلطيم وبيلا"، والثالثة المنطقة الغربية وتضم "دسوق وفوه ومطوبس سيدى سالم".

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