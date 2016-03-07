الثلاثاء.. عقد منتدى الحوار الوطنى للشباب بمحافظة كفر الشيخ

قال محمد عبدالمقصود مدير عام مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة ستنفذ منتدى الحوار الوطنى للشباب بمحافظة كفر الشيخ، يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، يتضمن المنتدى طرح استمارة تحديد احتياجات الشباب لطرح القضايا التى تهمهم، وسيعقد اللقاء الإفتتاحى للمنتدى على مستوى المحافظة يوم الثلاثاء القادم، الساعة العاشرة صباحاً، بقاعة الشباب والرياضة، بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، وجميع وكلاء الوزارة، ومديرى عموم المصالح الحكومية، ورؤساء القرى والمدن، ولفيف من الشباب، وسيتم استعراض خطة عمل المنتدى على مستوى المراكز الإدارية بالمحافظة.

قال عبد المقصود، سيتم تنفيذ 11 لقاء مجمع بالإدارات الفرعية للشباب والرياضة، يتحاور فيها المحاضرون مع 200 شاب فى كل لقاء، للخروج بالتوصيات التى ستعرض فى المؤتمر الوطنى للشباب، الذى يعقد بشرم الشيخ خلال شهر سبتمبر القادم، وبحضور رئيس الجمهورية.

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