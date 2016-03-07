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بالصور..محافظ جنوب سيناء يلتقى بدارسى أكاديمية ناصر خلال زيارتهم لشرم الشيخ

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بالصور..محافظ جنوب سيناء يلتقى بدارسى أكاديمية ناصر خلال زيارتهم لشرم الشيخ بالصور..محافظ جنوب سيناء يلتقى بدارسى أكاديمية ناصر خلال زيارتهم لشرم الشيخ
التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بدارسى أكاديمية ناصر العسكرية العليا أثناء زيارتهم لمدينة شرم الشيخ، حيث تم أثناء اللقاء عرض معلومات تثقيفية عن المحافظة وتاريخها ومدنها وإمكاناتها التى تجعل المحافظة مؤهلة للاستثمارات والتنمية.

كما تم عرض المشروعات التنموية التى قامت على أرض المحافظة، والمشروعات قيد الإنشاء مثل مشروع إزدواج طريق النفق - شرم الشيخ ومشروعات الإسكان.

وفى نهاية اللقاء، قام المحافظ بأداء درع المحافظة للواء أركان حرب صفوت الديب مدير كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية، كما تم أيضاً تكريم كلاً من أعضاء هيئة التدريس وعددهم 6، والدارسين المصريين وعددهم 46 دارس، والدارسين الوافدين وعددهم 6 دارسين من والكويت وباكستان والسودان ونيجيريا.

محافظ جنوب سيناء (1)

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محافظ جنوب سيناء (3)

محافظ جنوب سيناء (4)

محافظ جنوب سيناء (5)

محافظ جنوب سيناء (6)

بالصور.. محافظ جنوب: سيناء 8 مليارات جنيه لاستصلاح 18 ألف فدان
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مصر 365

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