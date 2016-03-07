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ننشر.. صور للأتوبيس المحترق شمال الغردقة بعد انقاذ 40 شخص كانوا يستقلونه

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ننشر.. صور للأتوبيس المحترق شمال الغردقة بعد انقاذ 40 شخص كانوا يستقلونه ننشر.. صور للأتوبيس المحترق شمال الغردقة بعد انقاذ 40 شخص كانوا يستقلونه
حصل "اليوم السابع" على صور لأتوبيس الغردقة، الذى تعرض للأحتراق بالكامل ونجاة 40 راكب من الموت المحقق كانوا بداخله قادمين من محافظة السويس فى طريقهم لمحافظة أسوان مروراً بالغردقة.

وكان صرح الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر أن الأتوبيس المحترق شمال الغردقة لا توجد بمن كانوا بداخله من الركاب أى اصابات، مؤكداً أنه تم إنزالهم جميعاً قبل أن تمتد النيران للأتوبيس بآكمله.

وأكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن الفضل فى إنقاذ 40 راكب من الموت المحقق هم عمال محطة الصرف الصحى بمبارك 7 شمال الغردقة بعد أن اشتعلت النيران فى الأتوبيس أمامها، حيث قاموا بإنزال الركاب ومحاولة السيطرة على الحريق إلا أن النيران التهمت الأتوبيس بالكامل.

وكانت النيران قد اشتغلت مساء أمس الأحد فى أتوبيس نقل عام تابع لشركة الوجع القبلى للنقل والسياحة، يحمل رقم ص و ق 6492 كان فى طريقه من محافظة السويس بأسوان، وعند مروره بمنطقة مبارك 7 شمال مدينة الغردقة اشتغلت به النيران، وتم إنقاذ الركاب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأتوبيس المحترق (1)

الأتوبيس المحترق (2)

الأتوبيس المحترق (3)

اشتعال النيران فى أتوبيس بالغردقة والدفع بسيارات إطفاء وإسعاف
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