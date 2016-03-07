مستقبل وطن بسوهاج:قرب الانتهاء من اعتماد التشكيلات على مستوى مراكز المحافظة

قال محمد فواز أمين عام المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج أن الحزب اقترب من الانتهاء من اعتماد التشكيلات لأمناء الحزب على مستوى مراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه فور اكتمال التشكيلات ستبدأ أمانه الحزب بالمحافظة تحت قيادة الامين العام بسام عبد العزيز وامين التنظيم عرفة مرعى فى تنفيذ خطة الحزب بالمحافظة استعدادا لانتخابات المحليات المزمع إقامتها العام القادم.

وأضاف فواز فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحزب بابه مفتوح للجميع وذلك للوصول إلى بنية تحتية مكتملة لمحافظة سوهاج، خصوصا وأن المحافظة تعانى من الإهمال، مؤكدا على العمل بقوة تحت قيادة الأمين العام للحزب والقائم بأعمال رئيس الحزب النائب أشرف رشاد الشريف.

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