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مدافع المقاولون لـ في الجول: تدخلي مع الشناوي كان متهورا وهذا ما دار بيننا

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مدافع المقاولون لـ في الجول: تدخلي مع الشناوي كان متهورا وهذا ما دار بيننا مدافع المقاولون لـ في الجول: تدخلي مع الشناوي كان متهورا وهذا ما دار بيننا

تحدث أحمد علي ظهير نادي المقاولون العرب عن لقطة تدخله مع أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك مشيرا إلى "اعتذرت له على هذا التدخل المتهور مني".

الزمالك فاز على المقاولون العرب بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الـ21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

فوز هو الأول للاسكتلندي أليكس ماكليش مع الزمالك بعد الخسارة أمام الإنتاج الحربي. لقاء شهد تدخل قوي بين أحمد علي والشناوي في أخر لحظات المباراة.

وقال أحمد علي لـFilGoal.com عن تدخله ضد الشناوي: "أخطأت. التدخل كان متهورا مني".

وأضاف عما دار بينهما عقب التدخل "اعتذرت له على تدخلي مباشرة والشناوي قبل اعتذاري وانتهى الأمر".

وأتم "الحمد الله على عدم إصابة الشناوي وسأقوم بإجراء إشاعة يوم الاثنين حول إصابتي".

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 21 مباراة بفارق 6 نقاط عن المتصدر الأهلي.

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