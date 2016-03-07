تجارب على سير قطار الحرمين بين جدة وعسفان قبل رمضان

يدخل قطار الحرمين قبل حلول شهر رمضان، مرحلة تجربة فعلية، لمساره ما بين محطة القطار بسليمانية جدة ورابغ وأجزاء من المسار ما بين جدة ومكة المكرمة على غرار التجارب التي شهدها مسار القطار بين رابغ والمدينة المنورة.

وكشفت المشاهدات الميدانية لتلك المواقع عن بدء المرحلة الثانية من العمل حيث يجري وضع الأبراج الكهربائية ومد السكة الحديدية على طول تلك المسافة في حين أصبح طريق الحرمين سالكاً بانتهاء العمل في عموم التحويلات على طول مسار المشروع ما عدا تحويلة المطار المقابلة لموقع أرامكو والتي لازال العمل جار عندها وعند الانتهاء منها سيتم إعادة تسليم كامل طريق الحرمين السريع إلى وزارة النقل للمباشرة في صيانته وتشغيله كما كان.

يذكر أن طول مسار مشروع قطار الحرمين 450 متر عبارة عن خطوط حديدية مكهربة مزدوجة تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بجدة ورابغ وهي مجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة ويبلغ عرض القطبان 2.5 متر والمسافة بين الحائطي الاصطدامي على مسار القطار داخل المدن تصل إلى 15 مترا وسيربط القطار كلاً من جدة ومكة المكرمة بخط مزدوج بطول 78 كيلو متراً وهو ما سيختصر المسافة بينهما إلى أقل من نصف ساعة.

وقدرت تقارير متداولة زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية الممكنة للقطار على 160 ألف راكب يومياً في كلا الاتجاهين بعد اكتمال المشروع وتشغيله.