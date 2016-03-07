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توجه أميركي للاستثمارات الجديدة في المملكة

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توجه أميركي للاستثمارات الجديدة في المملكة توجه أميركي للاستثمارات الجديدة في المملكة

    أكد نائب وزير التجارة الأميركي بروس أندروس أن الشركات الاميركية لديها اهتمام كبير بتفعيل الاستثمار المباشر الجديد في المملكة.

وقال أندروس خلال لقائه رجال الاعمال في الرياض ان المملكة تزخر بفرص استثمارية جاذبة، خصوصا في مشروعات خصخصة التعليم والصحة والبنية التحتية التي تعتبر فرصة للشركات الأميركية للاستثمار بجانب تدريب وتنمية القوة العاملة.

خصخصة التعليم والصحة والبنية التحتية والتدريب أبرز المشروعات

وأبان بروس ان هناك تعاوناً مع الجهات المعنية في المملكة للعمل على تيسير اجراءات دخول الاستثمارات الاميركية لتقديم التسهيلات للمستثمرين.

وبالتزامن مع الذكرى الخامسة والثمانين لإرساء العلاقات المشتركة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، تنطلق أعمال النسخة الرابعة من منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي برعاية وحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة، يومي 22 و23 من شهر مارس 2016 في فندق ريتزكارلتون بالرياض، بمشاركة واسعة من كبار صناع القرار والمسؤولين في البلدين. وسيشارك وزير المالية الأميركي بيني برتزكر في المنتدى.

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