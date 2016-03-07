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القاهرة:«الرباعية العربية» تبحث سبل التصدي للاستفزاز والتدخلات الإيرانية

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    تعقد اللجنة الرباعية الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعا لها على مستوى وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء بالقاهرة يوم الخميس المقبل.

وقال مصدر دبلوماسي بالجامعة أمس إن الاجتماع يناقش متابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية. وتضم اللجنة المملكة والإمارات والبحرين ومصر والأمين العام للجامعة.

وكان وزراء الخارجية العرب طالبوا في قرارهم، إيران بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية أو عبر دعم التخريب والإرهاب، والتحريض على العنف.

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