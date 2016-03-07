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مقتل 45 عراقياً وإصابة 67 في تفجير انتحاري بالحلة.. و«داعش» يعلن مسؤوليته

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مقتل 45 عراقياً وإصابة 67 في تفجير انتحاري بالحلة.. و«داعش» يعلن مسؤوليته مقتل 45 عراقياً وإصابة 67 في تفجير انتحاري بالحلة.. و«داعش» يعلن مسؤوليته

    أعلنت مصادر طبية وأمنية مقتل 45 عراقياً وإصابة 67 اخرين امس في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش مشتركة للقوات العراقية عند مدخل مدينة الحلة 100كم جنوبي بغداد.

وقالت المصادر إن الانفجار تم بصهريج لنقل الوقود مفخخ يقوده انتحاري استهدف نقطة التفتيش الرئيسية في مدينة الحلة المكتظة بالسيارات التي تروم الدخول والخروج من المدينة ويتولى إدارتها قوات من الجيش والشرطة والأجهزة الاستخبارية.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية فرضت حالة حظر التجول وشددت الإجراءات الامنية في الشوارع تحسبا لوقوع انفجارات اخرى وان سيارات الاسعاف مازالت تقوم بنقل القتلى والمصابين.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في مدينة الحلة.

وقال التنظيم في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له "عملية جديدة بشاحنة مفخخة تضرب حاجز آثار بابل بمدخل مدينة الحلة وتوقع عشرات القتلى والمصابين".

على صعيد متصل اكد قائد عمليات الانبار اللواء الركن اسماعيل المحلاوي انطلاق عملية تحرير جزيرة الخالدية شرق الرمادي.

وقال المحلاوي ان "القوات الامنية نفذت، عملية عسكرية لتحرير جزيرة الخالدية من سيطرة تنظيم داعش"، مبينا ان "العملية شاركت فيها الفرقتان الثامنة والعاشرة بالجيش ومقاتلو العشائر".

واضاف المحلاوي ان "العملية انطلقت من الطرق الدولي السريع باتجاه البو عبيد والبو بالي"، لافتا الى ان "طيران القوة الجوية والجيش اضافة الى التحالف الدولي شارك بالعملية ايضا".

وكانت القوات الامنية العراقية اعلنت عن تحرير جزيرة سامراء الجمعة الماضي.

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