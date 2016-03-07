الإعلام الفرنسي: زيارة ولي العهد لبنة جديدة في العلاقات السعودية - الفرنسية

غداة اللقاء الذي حصل في قصر رئاسة الجمهورية الفرنسية بين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم الجمعة 4 مارس الجاري، لاحظت وسائل الإعلام الفرنسية أن المحادثات التي جرت بينهما أفرزت رؤية مشتركة بالنسبة إلى عدد من التحديات التي تواجهها فرنسا والمملكة وأهمها ملف التصدي للإرهاب، وفي ما يتعلق أيضا بعدد هام من الملفات الساخنة المطروحة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج من بينها ملف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المشلول بسبب التعنت الإسرائيلي وملف الأزمتين السورية واليمنية.

وقالت بعض وسائل الإعلام الفرنسية في سياق تعليقها على الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى فرنسا إن الأمير محمد بن نايف حرص على الحصول على توضيحات من قبل السلطات الفرنسية في ما يخص نوايا إيران الحقيقية تجاه منطقة الخليج، خاصة في ظل سعي طهران للتدخل في شؤونها وامنها.

كما نشر عدد من الصحف الفرنسية صوراً من أرشيف ذاكرة العلاقات الفرنسية - السعودية خلصت من خلالها إلى أن مختلف الحكومات التي تعاقبت على فرنسا منذ قيام ما يعرف ب "الجمهورية الخامسة" التي دشنها الجنرال شارل ديغول حرصت عموما على تنمية علاقات جيدة مع المملكة لعدة اعتبارات منها حرص الطرف الفرنسي على استقلالية اتخاذ قراراته السياسية بشأن القضايا الكبرى والعالمية، ودور فرنسا الهام في مجلس الأمن باعتبارها دولة دائمة العضوية فيه، وكذلك دور المملكة الأساسي في العالمين العربي والإسلامي.

والواقع أن بين صورة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وهو يستقبل ولي العهد الأمير محمد بن نايف وصورة الجنرال ديغول في القصر ذاته مع الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله في حزيران عام 1967 جزء من صور مرجعية في سجل العلاقات السعودية - الفرنسية. ومن أهم هذه الصور تلك التي جمعت الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك والملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- والتي التقطت في صيف عام 1996 ، وهي الزيارة التي تم فيها إرساء العلاقة الإستراتيجية بين البلدين.

ومن هذه الصور أيضا صورة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مع الملك عبد الله بن عبدالعزيز رحمه الله. وشهدت علاقات البلدين خلال هذه الفترة ساركوزي وثبة نوعية في عدة مجالات منها مجال التعاون الثقافي. ومن دلالات ذلك المعرض الضخم الذي أقيم في متحف اللوفر الفرنسي في صيف عام 2010 والذي عرضت في إطاره كنوز سعودية أثرية فريدة من نوعها تتعلق بمختلف الحقب التاريخية السعودية. وقد حظي هذا المعرض بإقبال كبير من الفرنسيين وزوار العاصمة الفرنسية من الأجانب.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند حرص منذ وصوله إلى السلطة في عام 2012 على الاعتماد على العلاقات الفرنسية - السعودية كمحور أساسي في سياسة فرنسا تجاه العالم العربي. وفي عهده شهدت الشراكة بين البلدين نقلة نوعية في مختلف القطاعات ولاسيما في ما يتعلق بالبعد السياسي في هذه الشراكة. وهو ما جعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يدعوه للمشاركة في أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض في شهر مايو الماضي كضيف شرف.