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تشكيل لجان بلدي أبو عريش

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تشكيل لجان بلدي أبو عريش تشكيل لجان بلدي أبو عريش
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خرمي مترئساً الاجتماع

جازان - محمد حكمي

    أقر المجلس البلدي ببلدية محافظة أبو عريش اللجان التي ستقوم بالعمل خلال الدورة الثالثة؛ حيث حدد لكل مجموعة لجنة مختصة مرتبطة برئيس المجلس مباشرة.

وقال رئيس المجلس فهد خرمي إنه تم تحديد رئيس وأعضاء اللجان وأنه سيجري تقييم أداء اللجان خلال ستة أشهر.

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