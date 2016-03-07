وكيل إمارة عسير يفتتح برنامج «المهارات الشخصية للمدراء»

افتتح وكيل إمارة منطقة عسير سليمان الجريش أمس برنامج "المهارات الشخصية للمدراء"، بحضور 20 مشاركاً من منسوبي إمارة المنطقة، وذلك بفندق قصر أبها.

ويأتي البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق "ريادة"، من خلال البرامج التي تحاكي الاحتياجات التدريبية لمنسوبي إمارات المناطق، وطرح المشكلات المعوقات التي تطرأ أثناء العمل والحلول المناسبة لمعالجتها.

وأوضح وكيل إمارة عسير أن البرنامج يأتي تأكيداً على أهمية إكساب موظفي الإمارة المعارف والمهارات اللازمة التي تجعلهم قادرين على تنفيذ هذا ‏المشروع والعمل بشكل فاعل في تحقيق أهدافه السامية التي ستنعكس في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الإمارة وتلبية احتياجاتهم بالشكل الذي يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة للرقي بالخدمات وتحسين وسرعة وصولها للمستفيدين بكفاءة.