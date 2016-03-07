أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وكيل إمارة عسير يفتتح برنامج «المهارات الشخصية للمدراء»

Google+ Print
وكيل إمارة عسير يفتتح برنامج «المهارات الشخصية للمدراء» وكيل إمارة عسير يفتتح برنامج «المهارات الشخصية للمدراء»

    افتتح وكيل إمارة منطقة عسير سليمان الجريش أمس برنامج "المهارات الشخصية للمدراء"، بحضور 20 مشاركاً من منسوبي إمارة المنطقة، وذلك بفندق قصر أبها.

ويأتي البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق "ريادة"، من خلال البرامج التي تحاكي الاحتياجات التدريبية لمنسوبي إمارات المناطق، وطرح المشكلات المعوقات التي تطرأ أثناء العمل والحلول المناسبة لمعالجتها.

وأوضح وكيل إمارة عسير أن البرنامج يأتي تأكيداً على أهمية إكساب موظفي الإمارة المعارف والمهارات اللازمة التي تجعلهم قادرين على تنفيذ هذا ‏المشروع والعمل بشكل فاعل في تحقيق أهدافه السامية التي ستنعكس في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الإمارة وتلبية احتياجاتهم بالشكل الذي يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة للرقي بالخدمات وتحسين وسرعة وصولها للمستفيدين بكفاءة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية