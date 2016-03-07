المدن السعودية تشارك العالم في «ساعة الأرض»

يستعد فريق ساعة الأرض السعودي عبر مكتب ساعة الأرض في السعودية يوم السبت التاسع عشر من شهر مارس هذا العام وبمشاركة أكثر من سبعة آلاف مدينة حول العالم للمشاركة في أضخم حدث بيئي على مستوى العالم "ساعة الأرض"، والذي يعنى بتثقيف المجتمعات لمقاومة عوامل التغير المناخي وخطر ارتفاع درجة حرارة الأرض وما يصاحبها من عوامل تلوث تؤثر على بيئتنا والتي تستدعي تحركا عاجلا للحد من أسباب هذا التلوث والاقتصاد في استخدام الطاقة وإدراك أهمية هذا التغير والذي قد يغير حياتنا وبيئتنا التي نعيش فيها الى بيئة ملوثة بالسموم والاخطار.

وقال المدير التنفيذي لمكتب ساعة الأرض في السعودية ورئيس الحدث عجلان العجلان "بدأنا العمل للمشاركة في هذا الحدث التطوعي العالمي من خلال فريق سعودي يضم عدد من الشباب السعودي المحبين للأعمال التطوعية والحريصين على حفظ بيئتنا ومصادر طاقتنا لنا وللأجيال من بعدنا. حيث بدأ الفريق بمخاطبة العديد من الوزارات والبلديات والقطاع الخاص من شركات ومؤسسات للمشاركة في إطفاء الانوار لمدة ساعة واحدة في يوم الحدث ابتداء من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 9:30 مساء في اشارة رمزية تعبيرية تذكر المجتمع بهذا الحدث وضرورة الاستمرار والعمل لتحقيق الاهداف المرجوة".

وأضاف إننا في المملكة العربية السعودية نشارك وللمرة السابعة على التوالي اذ تعبر هذا المشاركات من أوائل المشاركات المؤسسة لهذا الحدث منذ بداياته كحدث محلي، عبر تأسيس نواة سعودية - شريكة في هذه الفكرة - تدير هذا الحدث بالتعاون مع إدارات عدد من الفرق التطوعية حول العالم وبتنسيق من مكتب ساعة الأرض في سنغافورة إلى أن أصبح حدثا عالميا تفاعليا، والذي لاقى دعما من عدد من المنظمات والمؤسسات العالمية كالصندوق العالمي لصون الطبيعة WWF.

وجه العجلان رسالة عاجلة للمشاركة والتسجيل في هذا الحدث مخاطبا الأفراد والشركات والمنشئات الحكومية عبر رابط الموقع الرسمي لساعة الأرض في السعودية (WWW.60KSA.ORG ) بالإضافة إلى بذل المزيد من الجهود لتوعية أفراد العائلة في الأسر، والموظفين والعملاء في القطاعات الخاصة والحكومية وأن يكونوا جزءاً من الحل.