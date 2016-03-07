«التعليم الفني والتقني» تدفع ب 17426 خريجاً لسوق العمل العام الماضي

كشف تقرير صدر مؤخرا عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد خريجيها العام الماضي من كليات التقنية بلغوا (17426) خريجا في العام الماضي.

وبين التقرير أنه قد تقدم للدراسة في الكليات البالغ عددها 52 كلية 131507 متقدمين، وتم قبول 50070 متقدما منهم، في حين بلغ عدد الخريجات حوالي (2541) خريجة من الكليات التقنية للبنات والبالغ عددها 35 كلية، فيما كان عدد المتقدمات على الكليات في العام الماضي (46916) متقدمة قُبل منهن (10535) متدربة.

وتعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على تقديم برامج تدريبية متخصصة في المجالات التقنية والمهنية وفق احتياج سوق العمل بالمملكة من خلال الكليات والمعاهد التابعة لها، وذلك بهدف سد احتياج سوق العمل من الأيدي الوطنية المدربة والإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن، بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل وتحقيق ريادة عالمية تكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي.

ويأتي هذا التحول النوعي للمؤسسة، استجابة لطلب سوق العمل بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص من خلال إعداد مختصين في المجالات التقنية والإدارية يمتلكون معارف ومهارات ابتكارية للإسهام في إيجاد صناعة مستدامة، وقادرين على مواجهة التحديات التقنية التي يتطلبها سوق العمل بالدرجة أولى، وتسهم بتنمية الاقتصاد الوطني.

ورأت المؤسسة تطوير بعض البرامج التدريبية لتكون في مستوى البكالوريوس، ما يلبي الاحتياج النوعي في سوق العمل بمجال الهندسة التطبيقية، ويتم التدريب حالياً على (14) تخصصا في (10) كليات تقنية، وجار التوسع حسب توفير المتطلبات وقد بلغ عدد الخريجين (587)متدربا حتى نهاية العام 1437-1436ه.

وبلغ عدد المتقدمين على برنامج البكالوريوس العام الماضي(6031) متقدما، قبل منهم حوالي (541) متدربا، وتخرج العام الماضي من البرنامج (75) خريجا.

في المقابل، بلغ عدد الخريجين من المعاهد الصناعية الثانوية والبالغ عددها 66 معهدا، 4234 خريجا في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، فيما تقدم على المعاهد حوالي (12466) شابا قبل منهم (8828) متدربا.

وركزت المعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية هذا العام على تحديث وتطوير برنامج وخطط التدريب التقني والصناعي بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل على أسس بناء الصورة الذهنية الإيجابية لاستقطاب الفئات المستهدفة بالتدريب، تطوير وتنوع مسارات ونظام التدريب، التحول نحو بيئة تدريب جذابة، التكامل مع وزارة التعليم من خلال مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات الثانوية العامة.