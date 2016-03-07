«محلي الزلفي» يناقش إنشاء مركز للسكر والغدد الصماء

أوضح سكرتير المجلس المحلي بالزلفي عبدالرحمن الجبر بأن المجلس ناقش إنشاء مركز متخصص لمتابعة مرضى السكر والغدد الصماء خلال جلسته الثالثة، برئاسة محافظ الزلفي فيحان بن لبدة.

وناقش المجلس تهذيب المباني التي تم نزع ملكيتها ومدى الاستفادة من الخزان العلوي الواقعة على طريق الملك فهد، بالإضافة لدراسة قيمة تكلفة توصيل الصرف الصحي للمنازل ومناقشة عمل رصيف أو صبات في الجزيرة الوسطية أمام محطات البنزين، تلافياً للحوادث.

كما تمت مناقشة سفلتة الوصلة الواقع بين طريق المسلخ وطريق سويس وسفلتة الطريق بين المنطقة الصناعية وسد سمنان، ووضع جلسات للمتنزهين فوق السد، وتم اتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة حيال الموضوعات.