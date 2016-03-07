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«سجون الطائف» تناقش خطتها للتوعية الصحية

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«سجون الطائف» تناقش خطتها للتوعية الصحية «سجون الطائف» تناقش خطتها للتوعية الصحية

    عقدت لجنة الخدمات العلاجية والوقائية للسجناء بمحافظة الطائف اجتماعها الحادي والعشرين برئاسة مدير اللجنة مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة د. محمد الزايدي.

وقد تم استعراض التوصيات بالاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها والمطلوب تنفيذه خلال النصف السنوي الثاني لعام1437 ه، ومن خلال الاجتماع تم مناقشة تفعيل عمل الجولات الميدانية على السجون للوقوف على الاحتياجات المطلوبه للنزلاء ومشاهدة الوضع الصحي والبيئي بالسجون.

كما تم استعراض الخطة التوعوية التثقيفية الصحية لعام 1437ه، وما تم تنفيذه خلال الأشهر الماضية من قبل مسؤول التثقيف الصحي باللجنة عالي الحارثي، حيث تم تنفيذ 20 محاضرة داخل سجون (الطائف- تربة- الخرمة- رنيه) عن أضرار المخدرات ومضار التدخين وكذلك النظافة الشخصية وصحة الفم والأسنان واستفاد من تلك المحاضرات 2100 شخص.

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