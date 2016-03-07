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تخريج دورات ضباط الصف بمركز الخدمات الطبية بالخرج

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تخريج دورات ضباط الصف بمركز الخدمات الطبية بالخرج تخريج دورات ضباط الصف بمركز الخدمات الطبية بالخرج

    احتفل مركز ومدرسة الخدمات الطبية بالخرج، أمس بتخريج عدد من دورات ضباط الصف للعام التدريبي 1436-1437ه للفترة الثانية، بحضور العميد الطبيب نامي بن فوزان الجعيد مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

وأوضح قائد مركز ومدرسة الخدمات الطبية العميد الركن راجح بن فهد القحطاني في كلمته خلال الحفل أن مدرسة الخدمات الطبية هي أحد الروافد التعليمية للمنشآت الصحية للقوات المسلحة ومن خلال توجيهات مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بتوفير الكادر الطبي والإداري والعسكري المؤهلة علمياً وعملياً، فقد تم التركيز أثناء التدريب على استخدام أحدث وسائل وأساليب التدريب الحديثة، لتكون المخرجات متوافقة مع متطلبات العمل بالتخصصات المختلفة للمستشفيات العسكرية.

وفي ختام الحفل هنأ قائد مركز ومدرسة الخدمات الطبية بالخرج جميع الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

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