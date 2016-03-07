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اليوم.. محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" بتهمة النصب على المواطنين

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اليوم.. محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" بتهمة النصب على المواطنين اليوم.. محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" بتهمة النصب على المواطنين
تنظر دائرة جنح دار السلام بمحكمة المعادى، اليوم الاثنين، محاكمة إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة "أونست"، المتهم بالنصب على المواطنين.

وتعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

كان قد تقدم 27 من المجنى عليهم ببلاغات للنيابة العامة يتهمون فيها الصباغ بالنصب عليهم.


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