مصدر: فتح مظاريف مناقصة طباعة كتب العام الدراسى الجديد منتصف مارس

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تجرى الآن التحريات عن المطابع المتقدمة لمناقصة طباعة كتب العام الدراسى الجديد "2016 ،2017"، موضحا أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من فحص المطابع المتقدمة، والتى وصل عددها إلى 87 مطبعة خلال الأسبوع الجارى.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه عقب وصول التحريات سيتم استبعاد من لم تتوافر فيه الشروط، إضافة إلى منح أسبوعا للمطابع المستبعدة للتظلم، مؤكدا أنه فور الانتهاء من الأسبوع المحدد، سيتم تحديد موعدا لفتح المظاريف المالية للمطابع فى جلسة علنية وتحديد سعر طباعة الورقة، متوقعا أن يتم ذلك منتصف مارس الجارى.

وتوقع المصدر أن يرتفع سعر الورقة هذا العام نظرا لارتفاع أسعار الدولار، موضحا أنه من الممكن أن يصل سعرها إلى 33 مليم بدلا من 27 مليم العام الماضى، مشيرا إلى أن الوزارة تطبع سنويا ما يقرب من 300 مليون نسخة كتاب بميزانية تصل إلى مليار جنيه.

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