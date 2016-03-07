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هل تتزوج بوسي قريباً؟

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الأحد 06-03-2016 23:39

تردد على نطاق واسع في كواليس الوسط الفني أن الفنانة بوسي أرملة الفنان الراحل نور الشريف تعيش قصة حب جديدة بدأت منذ أسابيع قليلة ومن المفترض أن تحمل الكثير من المفاجأة لكن ليس في الوقت الراهن حيث تحاول بوسي إخفاء القصة تماماً حتى لا تتعرض لانتقادات خاصة وإنها كانت تعيش قصة حب قوية مع نور الشريف.

وكانت بوسي قد تزوجت نور الشريف حوالى 25 عام ثم إنفصلا وبعد دخوله في أزمة مرضية شديدة عادت إليه من جديد ليموت وهي على ذمته.

ولبوسي من نور بنتين هما مي التي تعمل ممثلة وسارة التي أبتعدت عن التمثيل وتركز في الإخراج.

 

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