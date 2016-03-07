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وفاة نانسي ريجان سيدة أمريكا الأولى سابقاً عن عمر 94 عاماً

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الإثنين 07-03-2016 00:15

توفيت نانسي ريجان أرملة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق رونالد ريجان اليوم الأحد عن عمر ناهز 94 عاماً في منزلها بولاية لوس أنجلوس إثر إصابتها بأزمة قلبية.

السيدة الأولى السابقة ستدفن إلى جوار زوجها بمكتبة رونالد ريجان في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا.

وتوفي رونالد ريجان الذي اطلق على نانسي لقب "مامي" بينما كانت هي تناديه باسم "روني" في 2004 بعد معاناة طويلة مع مرض الزهايمر.

يشار الى ان نانسي ريجان التي تعمل في مجال التمثيل أيضاً، كانت واحدة من أكثر زوجات الرؤساء الأمريكيين تأثيراً خلال رئاسة زوجها بين عامي 1981 و1989.

 

 

 

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