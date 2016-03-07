هل الخيانة هي سبب انفصال غادة بشور عن زوجها؟

صدمت الفنانة السورية غادة بشور متابعيها بإعلان خبر انفصالها عن زوجها الذي يصغرها بعشرين عاماً أيمن اللحام والذي تزوجته قبل مدة قليلة .

وأعلنت غادة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث كتبت: قد لا تصدق توقعات علماء الفلك دائماً.. لكن أحياناً تشاء الصدف أن يتوقعوا لبرج الدلو حدوث انفصال في هذا العام وهذا ما حدث ... أنا أكبر بالصحافة والاعلام لكنني أتمنى أن يمر الخبر بهدوء دون التطرق لتفاصيل شخصية".

وكان آخر تعليق لغادة قبل إعلان خبر انفصالها حديث عن الخيانة حيث قالت: اذا خانك من تحب فلا تحزن بل انتظر حتى يعطيك ظهره، واكتب عليه كان بإمكاني الخيانة .. ولكن أخلاقي لا تسمح لي بهذه الإهانة!!

فهل الخيانة هي سبب انفصال غادة بشور عن زوجها وخصوصاً أن غادة تمنت من الإعلام عدم التطرق لتفاصيل شخصية.

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