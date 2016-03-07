هجوم عنيف على مريم حسين بعد تتويجها ملكة جمال الفنانات الخليجيات

حصلت الفنانة المغربية مريم حسين على لقب ملكة جمال الفنانات الخليجيات للعام 2016، وتم تتويجها في حفل أُقيم ليلة أمس السبت، في العاصمة اللبنانية بيروت، لم تظهر فيه أيّ من منافساتها أو وصيفتيها.

ولمشاركة محبيها فرحتها بهذا الفوز الذي حققته، نشرت حسين، التي تقيم في الإمارات العربية المتحدة، وقائع الحفل عبر حسابها على موقع "سناب شات"، كما تشاركت مع متتبعيها على "انستقرام" لحظة تتويجها وارتدائها للوشاح والتاج.

وكانت مريم حسين قد قادت حملة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو فيها متتبعيها للتصويت عليها عبر رابط لموقع الشركة المنظمة للمسابقة "MC" ، وفي الإعلان، تمت الإشارة إلى أن المسابقة هي الاولى من نوعها في الشرق الأوسط.

ونفت النجمة حسين في الحفل قيامها بعمليات تجميل، وقالت: "معايير الجمال الطبيعي هو شرط المسابقة و الشبه الكبير بيني وبين امي يثبت عدم وجود عمليات تجميل" .

وبعد فوزها باللقب، واجهت مريم هجوماً عنيفاً لانها ليست خليجية في الأصل، فردت قائلة: "رداً على سالفة خليجية ما خليجية، فلو سمحتوا العنصرية هذي ما ابيها بصفحتي… أول شيء انا اصولي مغربية عراقية وافتخر، ومواليد الامارات زادتني افتخاراً واهلي وبيتي ورزقي ودراستي في هالبلد ورشحوني كفنانة خليجية مو عشان جوازي، حتى لو كنت متجنسة مثلاً ولكن هم اختاروني لاني بديت واشتهرت من خلال مسلسلات خليجية وشكرا وبدون تحيز… تحياتي".

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