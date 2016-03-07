غرفة عمليات صبراتة الليبية تتعهد بالوقوف مع ثوار المدينة ضد تنظيم داعش

>تعهدت غرفة العمليات الميدانية صبراتة الليبية بالوقوف مع أهل المدينة بشبابها وثوارها والمجلس البلدى ضد تنظيم داعش للقضاء عليه.

وقالت الغرفة، فى بيان نشرته على صفحتها عبر الفيس بوك اليوم الأحد، تحت عنوان بيان ضباط وضباط صف وجنود الجيش الليبى والشرطة من منتسبى غرفة العمليات الميدانية صبراتة، إن التنظيم ذبح أبناءنا وروع أهالينا وهدد أمننا واستقرارنا.

وأضافت: نعلن نحن أفراد الجيش والشرطة وكافة أطياف المجتمع والقوات المساندة من المناطق الأخرى وحدة صفنا دون أى تجاذبات أو ولاءات سياسية ، ونحن سائرون إلى حين القضاء على هذا التنظيم وإلى تحقيق الاستقرار والأمان إلى أهالينا، وتابعت إنه نظرا للظروف الأمنية السائدة نطالب المجلس البلدى صبراتة بتأجيل الدراسة أسبوعا إضافيا للدواعى الأمنية.