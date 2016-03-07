أخبار المغرب.. الرباط تحصد جوائز المسابقة الدولية للمخترعين

ركزت أخبار المغرب، على فوز مختبر الأبحاث المغربى "سمارتى لاب" للتنمية والابتكار، بالجائزة الدولية الكبرى للمخترعين فى فئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فى إسطنبول.

وتوج الفريق المغربى بالميدالية الذهبية لاختراعه "نانو قمر اصطناعى لتعقب المواقع الداخلية عبر الأقمار الصناعية الذكية" لنظام تحديد المواقع فى الأماكن المغلقة، كما توج مختبر "الأبحاث سماتى لاب"، التابع لمجموعة المدرسة المغربية لعلوم الهندسة، بالميداليات الفضية والبرونزية فى فئة الهندسة والإلكترونيات الكهربائية وأخرى فضية فى مجال التشخيص والتكنولوجيا الحيوية، حيث تم اختراع جهاز سكانر كهرومغناطيسى 3D من أجل احتياجات التشخيص الإلكترونية.

>كما تناولت أخبار المغرب، تسلم الرباط قريبا "فرقاطة محمد السادس" بعد إصلاحها فى فرنسا.

فبعد شهرين من وصولها الى مدينة تولون الفرنسية، انتهت عملية الإصلاحات التى تمت بالفرقاطة التى تسلمها المغرب ضمن واحدة من أكبر الصفقات العسكريّة بين المغرب وفرنسا.

ورصدت أخبار المغرب أيضا، الإعلان عن أن وزير الشؤون الخارجية ماورو فييرا، سيقوم بزيارة إلى المغرب يوم الخميس المقبل فى إطار جولة تقوده أيضا إلى تونس وإثيوبيا.