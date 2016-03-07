أستاذ كبد: الارتجاع المزمن للمرىء يسبب التهابات وتقرحات قد تتحول لأورام

أكد الدكتور إيلى مخول - أستاذ ورئيس قسم الكبد بالمستشفى الجامعى بلبنان - أن ارتجاع المرىء المزمن قد يسبب التهابات بالمرىء قابلة للتحول إلى أورام بالمرىء مع الوقت إذا لم يتم علاجها بالطرق الصحيحة.

وقال الدكتور إيلى مخول لـ"اليوم السابع" - على هامش مشاركته فى مؤتمر الجمعية البحثية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى الذى اختتمت فعالياته بالقاهرة مؤخرا - إن تشخيص وعلاج ارتجاع المرىء يكون إجراء منظار للمعدة والمرىء فى حال طول فترة الأعراض التى تزيد عن الـ5 سنوات، وأيضا إذا زاد عمر المريض عن 50 عاما، موضحا أن الأعراض تظهر فى صورة حرقان بالمعدة والمرىء وآلام شديدة فى المعدة والصدر والتقيؤ وعدم القدرة على التنفس قد يصاحبه حساسية بالصدر، نظرا لارتجاع حامض المعدة فى الرئتين.

وأكد إيلى أن العلاج يعتمد على خفض وزن المريض وتجنب الأطعمة الحمضية، وعدم تناول القهوة والشاى وعدم التدخين، وتجنب البهارات والشطة والمخللات، مع تناول العلاج الذى يخفف حموضة المعدة وفق ما ينصح به الطبيب المعالج.

وأوضح رئيس قسم الكبد بالمستشفى الجامعى بلبنان: "فى حالة استمرار الأعراض رغم تناول العلاج ينصح بإجراء عملية لإغلاق الصمام بين المعدة والمرىء، وهذه العملية تتم بالمنظار"، موضحا: "وفى حال التأكد عن طريق المنظار من وجود التهابات بالمرىء قابلة للتحول إلى أورام يفضل المتابعة المستمرة كل فترة لمنع حدوثها".

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