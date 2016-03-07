مرتضى منصور: عقود ممدوح عباس مصطنعة.. و ' مفيش فايدة ' في شوبير

رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على حجز ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق على أرصدة القلعة البيضاء في البنوك.

وحصل عباس على حكم بالحجز على أرصدة الزمالك بسبب شيكات كان قد أقرضها للزمالك بقيمة 42 مليون جنيه.

وقال منصور عبر برنامج اللعبة الحلوة: "العقود التي مع عباس مصطنعة بالتعاون مع أمين الصندوق الذي كان موجودا في حقبته".

وأضاف "ماذا فعل بهذه الملايين للزمالك.. لقد حولته إلى ناد أوروبي بـ10 أو 11 مليون جنيه فقط.. كرة القدم تفوز واليد والسلة والطائرة وكل الألعاب حدث بها طفرة".

وتابع "النادي ليس به أموال، وإن كان عباس يملك عقودا، فلابد أن يكون هناك نسخ منها في الوزارة والاتحاد والنادي كما أنه يملك شيكات موقعة بنفسه فهو المقرض والمدين في نفس الوقت".

ووجه منصور رسالة إلى أحمد شوبير الإعلامي الذي قرأ بيان ممدوح عباس بشأن الحجز على أموال الزمالك.

وقال منصور: "مفيش فايدة في شوبير"، وتابع "قرأ البيان الخاص بعباس ولم يحاول الاتصال بي لكي أرد وهذا ليس إعلاما".

"كان من المفترض أن يتحدث معي ويستمع للطرف الآخر ولا يتبنى وجهة نظر واحدة".

وأتم "لا أريد أن أفتعل أزمات معك".

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