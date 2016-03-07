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متعب: لو كنت رئيسا للأهلي؟ نعم لعودة جوزيه لا للحضري

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متعب: لو كنت رئيسا للأهلي؟ نعم لعودة جوزيه لا للحضري متعب: لو كنت رئيسا للأهلي؟ نعم لعودة جوزيه لا للحضري

تقمص عماد متعب مهاجم الأهلي شخصية رئيس النادي في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة داخل القلعة الحمراء.

وقال متعب: "لو كنت رئيسا للأهلي، لرفضت عودة عصام الحضري للفريق، لأن الأمر صعب بالنسبة لقيم وتقاليد النادي".

وتابع: "هذا لا ينكر أنه أفضل حارس مرمى في تاريخ ، بالنظر إلى الإنجازات التي حققها مع ".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحياة " وبالنسبة للمدير الفني، كنت أؤيد بشدة عودة مانويل جوزيه، لأنه يعلم جيدا قدرات وطبيعة اللاعب المصري".

وأضاف "كما أن الجمهور سيتقبل أي تعثر تقديرا لتاريخه الكبير مع النادي".

وأتم متعب: "مارتن يول مدرب عالمي، وسبق له تدريب أندية كبيرة في أوروبا، ولكنه سيحتاج وقت أطول للتعرف على قدرات اللاعبين وأجواء الكرة المصرية".

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