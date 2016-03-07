مرتضى يعلن حل أزمة سفر الزمالك إلى الكاميرون

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حل أزمة سفر فريقه إلى الكاميرون بسبب أزمة الحجز على أرصدة النادي.

وكان مرتضى قد أكد أن قرار الحجز على أرصدة الزمالك الذي حصل عليه ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق سيؤثر على سفر الفريق لمواجهة دوالا الكاميروني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 13 مارس الجاري.

وقال منصور عبر برنامج اللعبة الحلوة: "الزمالك سيسافر إلى الكاميرون، وقمت بالاتصال بخالد عبد العزيز وزير الرياضة لحل الأزمة".

وأضاف "إذا لم تدفع الوزارة قيمة السفر، سأتحملها أنا".

ويلعب الزمالك ذهابا يوم 13 على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر الجاري.