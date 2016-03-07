السيطرة على حريق فرن "الفيروسيليكون" بمصنع كيما أسوان بدون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، منذ قليل، على الحريق الذى شب بكابلات فرن الفيروسيليكون داخل مصنع كيما بمدينة أسوان، بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء لسرعة السيطرة على الموقف.

نتج عن الحريق، خسائر مادية تمثلت فى إلحاق أضرار بالغة بوحدة الهيدروليك المسئولة عن التحكم فى فرن الفيروسيلكون، وتدميرها بالكامل، وجار حصر باقى الخسائر.

ولم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح أو إصابات بين العاملين بالمصنع، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للواقعة.

فصل الكهرباء عن مصنع كيما أسوان للسيطرة على حريق فرن "الفيروسيلكون"

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