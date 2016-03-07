أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيطرة على حريق فرن "الفيروسيليكون" بمصنع كيما أسوان بدون إصابات

Google+ Print
السيطرة على حريق فرن "الفيروسيليكون" بمصنع كيما أسوان بدون إصابات السيطرة على حريق فرن "الفيروسيليكون" بمصنع كيما أسوان بدون إصابات
سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، منذ قليل، على الحريق الذى شب بكابلات فرن الفيروسيليكون داخل مصنع كيما بمدينة أسوان، بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء لسرعة السيطرة على الموقف.

نتج عن الحريق، خسائر مادية تمثلت فى إلحاق أضرار بالغة بوحدة الهيدروليك المسئولة عن التحكم فى فرن الفيروسيلكون، وتدميرها بالكامل، وجار حصر باقى الخسائر.

ولم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح أو إصابات بين العاملين بالمصنع، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للواقعة.

فصل الكهرباء عن مصنع كيما أسوان للسيطرة على حريق فرن "الفيروسيلكون"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365