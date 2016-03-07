عبور 91 سفينة قناة السويس بحمولة 4.9 مليون طن خلال يومين

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية أن قناة السويس شهدت خلال اليومين الماضيين ،بداية من السبت وحتى أمس الأحد، عبور 91 سفينة بحمولة 4 ملايين و900 ألف طن، وشهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 55 سفينة بحمولة 2 مليون و600 ألف طن ومن اتجاه الجنوب عبرت 36 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناه شهد، يوم السبت، عبور 48 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن، وشهدت القناه من الشمال عبور 29 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب الحاويات البنمية MSC BEATRICE بحمولة 156 ألف طن قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى السعودية، كما عبرت فى اتجاه الجنوب 19 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول الفرنسية SAMCO REDWOOD بحمولة 162 ألف طن قادمة من الكويت ومتجهة إلى أمريكا.

وأشارت التقارير إلى أن ، أمس الأحد، شهد المجرى الملاحى لقناة السويس عبور 43 سفينة بحمولة 2مليون و400 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن ، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية EUGEN MAERSK بحمولة 171 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن ، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم بريطانيا CMA CGM GEORG FORSTER بحمولة 181 ألف طن.

تحميل وتفريغ 1424 سفينة بحمولة 80612 ألف طن خلال يناير الماضى

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