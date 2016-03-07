"الوفد": يوجد إصرار داخل البرلمان لتمرير مادة الائتلافات بوضعها الحالى

قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، أن هناك اصرارا داخل البرلمان لتمرير مادة تشكيل الائتلافات داخل المجلس بوضعها الحالى، دون إجراء تعديلات عليها، حتى مع وعد رئيس المجلس، على عبد العال، بإعادة مناقشة المادة مجددا بعد رفض بعض الأحزاب لتلك المادة.

وحول مساعى حزب المصريين الأحرار لتدشين ائتلاف برلمانى بالمجلس، أوضح حسام الخولى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه حتى الآن لم يجر حزب المصريين الأحرار أى اتصالات مع حزب الوفد للدخول فى الائتلاف.

يشار إلى أن علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أعلن فى تصريحات خاصة عن نية حزبه إنشاء ائتلاف برلمانى وفتح اتصالات مع عدة أحزاب ومنها الوفد.

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