موجز الصحافة المحلية: "حماس" و"الإخوان" اغتالوا "هشام بركات"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: "حماس" و"الإخوان" اغتالوا "هشام بركات".

أكد اللــواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أن حركة حماس الفلســطينية لها دور كبير فــى تنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بالتنســيق مــع جماعة الإخــوان، موضحــا أن حماس أشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها وتم تدريب العناصر المتهمة فى قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "الأهرام"، إلى تأكيد العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إنه فى إطار جهود القوات المسلحة لإحكام السيطرة الأمنية وتتبع فلول العناصر الإرهابية، وأثناء قيام عناصر من الجيش الثانى الميدانى بتنفيذ كمين غير مدبر بمنطقة السبخة بالشيخ زويد أطلق عدد من العناصر الإرهابية النيران باتجاه القوات، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم القضاء على 5 عناصر إرهابية، وعثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية و 4 خزانة و94 طلقة وجهاز لاسلكى.

وأفادت صحيفة "الأخبار"، أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، دشن خط تصنيع مباشر للأتوبيسات تابع لشركة "إم سي في" بمدينة الصالحية الجديدة، لتصدير 60 أتوبيسا بطابقين لأول مرة إلي بريطانيا صناعة مصرية، وذلك بحضور محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد.

وأوضح محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة، لصحيفة "المصرى اليوم"، أن هناك مضاربات تخريبية تقود أسعار الصرف بسوق العملة لمستويات غير طبيعية أو منطقية، محذرا من أن هذه المضاربات ترسخ لتواصل ارتفاع أسعار صرف الدولار وباقى العملات العربية والأجنبية جون أى فرص للنزول.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للاتصالات، لصحيفة "الشروق"، إنه تم تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقادها فى 16 مارس الحالى، إلى 23 من نفس الشهر، ومن المقرر أن تشهد اعتماد ميزانية الشركة للعام المالى الماضى.