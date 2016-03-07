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عمرو طارق احتياطيا في الظهور الأول بالدوري الأمريكي

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عمرو طارق احتياطيا في الظهور الأول بالدوري الأمريكي عمرو طارق احتياطيا في الظهور الأول بالدوري الأمريكي

يجلس المدافع المصري عمرو طارق على مقاعد بدلاء نادي كولومبوس كرو الأمريكي في انطلاق منافسات الدوري الأمريكي.

عمرو طارق انتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية من ريال بيتيس الإسباني إلى نادي كولومبوس حتى ديسمبر 2016 بعد عدم مشاركته مع الفريق الإسباني.

ومع انطلاق منافسات الدوري الأمريكي، ظهر عمرو طارق مع كولومبوس كرو على مقاعد البدلاء في مواجهة بورتلاند تمبرز ضمن مباريات المجموعة الشرقية في لقاء ينطلق بعد ساعة من الآن.

منافسات الدوري الأمريكي

وتقام منافسات الدوري الأمريكي MLS بنظام المجموعتين.

مجموعة الشرق ومجموعة الغرب. ويتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية مباشرة إلى دور نصف النهائي.

بينما يلعب أصحاب المراكز الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من كل مجموعة ضد بعضهم البعض في دور تصفيات، ليكتمل دور نصف النهائي بتأهل 4 فرق من التصفيات و4 بشكل مباشر.

دور نصف النهائي ينقسم إلى قسمين. نصف نهائي منطقة الشرق. ونصف نهائي الغرب ثم نهائي الشرق ونهائي الغرب.

على أن تلعب المباراة النهائية لبطولة الدوري بين الفائز بنهائي الشرق ضد الغرب.

وكان نادي كولومبوس قد نجح في الوصول لنهائي البطولة النسخة الماضية قبل أن يخسر اللقب.

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فيديو اليوم السابع