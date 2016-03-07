إبعاد آسيوي سب صديقه عبر رسالة «واتساب»

قضت محكمة أم القيوين الاستئنافية، بإبعاد آسيوي سب صديقه عبر رسالة «واتساب» تتضمن عبارات تحقير واستخفاف بحق المجني عليه.

وحذر المستشار الدكتور إبراهيم عبيد آل علي رئيس محكمة أم القيوين الاستئنافية، من الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الحديثة بجميع أنواعها، والابتعاد عن السب الإلكتروني عبر تلك الوسائط، والتي تستوجب عقوبتها الإبعاد عن الدولة.

وبين أن هذه الوسائل سهلة الاستخدام ولكن عواقبها وخيمة في حال الاستعمال الخاطئ والسلبي لها، لافتاً إلى أن الإمارات دولة مؤسسات، تعمل وفق القوانين والأنظمة التي تحترم حرية وكرامة الإنسان، وهي نموذج فريد للعدالة وحفظ الحقوق والحريات العامة والمساواة وسلطة القانون، انطلاقاً من الدستور الإماراتي الذي ينص على أن العدل أساس الملك.