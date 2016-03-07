حمدان بن زايد يزور مواطنَين في مدينة زايد

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، كلاً على حدة، المواطنين مبارك عبد الله عبيد المنصوري ومحمد أحمد سالم المزروعي، وذلك بمنزليهما في مدينة زايد بالمنطقة الغربية.

ورحب المواطنان وأفراد أسرتيهما والأقارب بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربا عن سعادتهما بتشريف سموه لهما، وأشادا بالحرص الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة للتواصل مع أبناء الوطن والالتقاء بهم ومشاركتهم مناسباتهم المختلفة.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين، وتلمس احتياجاتهم في علاقة حميمة تؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.

رافق سموه خلال الزيارتين محمد حمد بن عزان المزروعي، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وسلطان بن خلفان الرميثي، مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية.